La Juve, como nunca la habías visto, de la mano de Amazon

¿Quién no quiere vivir cómo es el día a día dentro de un gran club de fútbol? Eso es lo que nos muestra Amazon con sus documentales titulados 'All or Nothing'.

Y el próximo versará sobre la Juventus, tras los exitosos sobre el City, el Bayern y el Tottenham. Veremos la cara que no se ve del fútbol, lo que ocurre dentro de los vestuarios, las charlas con los futbolistas. Todo.

"Me di cuenta de que estaba en el sitio adecuado en el momento justo. Me lancé de cabeza y no podía pensar en otra cosa", dice Pirlo, en el 'teaser' de la serie, mostrando su verdadero carácter, sincerándose al respecto de lo que fue para él ponerse al frente de la Juve.

Y eso es solo el aperitivo. La serie se publicará a lo largo de este 2021 en Prime Video, la plataforma de vídeo bajo demanda de Amazon.