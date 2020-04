La Juve descarta desprenderse de Demiral, objetivo del Atleti

La Juventus no escuchará ofertas por Demiral este verano. El futbolista, llegado hace un año al club 'bianconero' procedente del Sassuolo, no ha tenido fortuna con las lesiones, pero eso no ha hecho que pierdan la fe en él.

La rumorología italiana aseguraba hace unos días que el Atlético de Madrid tenía su nombre apuntado como un posible objetivo para el próximo verano, pues Simeone no estaría del todo conforme con su cuarteto de centrales.

Sin embargo, 'TuttoSport' ahora asegura que Fabio Paratici, director deportivo de la Juve, habría declarado a Demiral como intransferible, por lo que la 'Vecchia Signora' no escuchará ofertas por él este verano.

Merih Demiral se encuentra recuperándose de la rotura de ligamentos que sufrió a finales del pasado mes de enero. Hasta ese momento apenas había jugado siete partidos.