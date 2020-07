"La Juve ha hecho un gran negocio con Arthur, es único"

Gaúcho tiene mucha parte de culpa del crecimiento de Arthur. Llegó con el centrocampista en el ostracismo y le acercó a fichar por uno de los clubes más grandes del mundo. Ahora, cree que la Juventus ha hecho un gran movimiento con el brasileño al ficharlo del Barcelona.

"Es un 'crack', pocos saben mandar en el centro del campo como él, en el aspecto defensivo y en el ofensivo. No me gusta hacer comparaciones, pero la Juventus ha dado un golpe de mercado firmándolo al Barcelona", dijo el técnico en declaraciones recogidas por 'TMW'.

"Crecerá mucho en Italia, puede aprender mucho. La Juventus es una potencia como el Barça y sus brasileños le ayudarán a adaptarse. La Juventus ha hecho un gran negocio, lo garantizo", agregó.

Y es que, para el entrenador de Gremio, las cualidades de Arthur son numerosas y más que interesantes para cualquier equipo: "Es un centrocampista muy dúctil, con mucha calidad con el balón en los pies, toca y organiza el juego, busca el balón para conducir a su equipo hacia el área rival. Es un jugador completo capaz de ofrecer buenos resultados en cualquier posición del centro del campo".

Para Portaluppi, el único lunar que tenía lo ha ido mejorando en los últimos tiempos: "Le faltaba aparecer más en el área rival, pero ha mejorado sensiblemente en este aspecto".

A la pregunta de qué ha fallado para que no triunfase en el Barça, el técnico no quiso 'mojarse': "No suelo comentar lo que pasa en otros clubes, no puedo dar argumentaciones detalladas si no estoy presente. Puedo decir que es un jugador único en el fútbol actual, vale mucho más de los 40 millones que pagó el Barcelona en 2018".