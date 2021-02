La Juve insiste con Scamacca porque lo quiere como suplente de Morata

Es bien sabido que la Juventus tiene entre sus opciones de futuro hacer efectiva la opción de compra por Álvaro Morata, cedido por el Atlético de Madrid, cuando acabe la temporada. Para que el ataque de Pirlo quede completo, haría falta un suplente del español y el elegido es Scamacca, del Sassuolo -cedido en el Genoa-.

No es ninguna sorpresa que las negociaciones entre la 'Vecchia Signora' y su club se están dando, pero 'Tuttosport' asegura que, aunque todavía no hay acuerdo, los 'bianconeri' insisten por ese deseo de que el italiano le guarde las espaldas al actual punta del equipo.

De momento, lo ideal para la directiva turinesa es una cesión sin opción de compra obligatoria, pero los 'neroverdi' prefieren que se marche temporalmente siendo esta opción obligatoria. El motivo por el que la Juve lo rechaza es que no quiere arriesgarse, y menos con la crisis del coronavirus encima.

Scamacca, entretanto, no juega en el Sassuolo, sino en el Genoa como cedido. Esta temporada, suma seis goles y una asistencia en 16 encuentros de los que fue titular en once. Su perfil, al ser de buena tez, aunque no estelar, atrae a Pirlo para incorporarle como suplente.