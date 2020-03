La Juve insiste en juntar a Marcelo con Cristiano

Viejo anhelo de la Juve, nuevo intento por ficharlo. Marcelo se asoma de nuevo por la actualidad de la Vecchia Signora, que lleva unos años sin quitarle ojo de encima. Ahora, según reportan varios medios como 'Marca' o 'La Stampa', el interés vuelve a crecer.

Sucede que el conjunto de Maurizio Sarri solo tiene a Douglas Costa como lateral zurdo específico. Tanto Danilo (ex blanco) como De Sciglio se desempeñan a mí, pero a pierna cambiada. Y la Juve pretende un lateral de garantías.

Así que el deseo de devolverlo al mismo vestuario que Cristiano Ronaldo está sobre la mesa de nuevo. Es más, las fuentes consultadas hablan de que varios dirigentes 'bianconeri' tenían la intención de tomar un vuelo y presentarse en la capital de España para testar las ganas de Marcelo de ir a Turín, pero el parón por la pandemia lo frenó todo.

El brasileño tiene contrato hasta 2022 con el Real Madrid, aunque la Juventus le habría ofrecido cuatro años que le habrían convencido ya. A partir de ahí, si estuviera por la labor de un cambio de aires, tocaría negociar entre dirigentes.

En un principio, Marcelo es muy del gusto de Zidane y lo quiere, pese a que fichó a Mendy este verano pensando que los años no pasan en balde y que el brasileño ya tiene más años de fútbol por detrás que por delante.

No obstante, no hay una cerrazón a la posibilidad de negociar. No en vano, los dirigentes le tienen echado el ojo a Alaba, así que no es descabellado que Marcelo pueda salir este verano.