La Juve se topa con la Iglesia

La Juve aseguró que no quería ganar esta liga en los despachos, unas declaraciones que le han generado elogios, pero también críticas, por su actitud en el pasado.

Una de las críticas más feroces a la Juventus ha llegado desde una fuente inesperada, un sacerdote de la diócesis de Bescia. El padre Mario Toffari ha dado un sermón a la 'Vecchia Signora', recordándole que no ha de pecar de soberbia.

"La Juventus dice que no quiere el 'Scudetto' si no lo gana en el campo. No quiere hacer como el Inter. Le decimos al presidente de la Juventus que nos complace que no quiera tomar algo que no es suyo, pero sería bueno que reconociesen que hace años no devolvió lo que no era suyo", espetó el párroco.

A nadie en Italia, o que siga el fútbol italiano, se le escapa a qué se refiere el cura: a esos 'Scudettos' que la Juve ganó con la sospecha de amaños y sobornos arbitrales, de ayudas que el club 'bianconero' siempre ha sido sospechoso de recibir.

La Juve recordó en su comunicado el 'Scudetto' del que fue despojada en 2006, a causa del 'Calciopoli', y que fue a parar al Inter, tercero del campeonato, tras las sanciones a la propia Juve y al Milan.

El padre Toffari recordó a la Juventus el séptimo mandamiento, no robarás. "El mandamiento de no robarás está hecho de dos realidades: no coger lo que no es tuyo y, si lo haces, devolverlo", sermoneó.

"La verdad, las virtudes cristianas, o son blancas o son negras; la honestidad no puede ser 'bianconera', eso sería algo fuera de su definición", sentenció el cura, para terminar el rapapolvo al club turinés.