La Juventus mira de reojo a Achraf

El lateral marroquí Achraf ha llamado la atención de muchos equipos en esta gran temporada suya a nivel personal. En este sentido, la Juventus ha dado un paso adelante y se ha interesado por él.

Recientemente, el joven futbolista, que está cedido en el Borussia Dortmund, reconoció que lo que quiere en el futuro es jugar, y que si es en el Real Madrid "estaría encantado".

Sin embargo, ningún miembro del Real Madrid le ha transmitido seguridad para la próxima temporada. En principio, el club blanco pretende renovar al marroquí hasta 2025, ya que su contrato vence en 2022.

Informa 'Corriere dello Sport' de que la Juventus considera que Achraf cumple las cualidades con las que pretende reforzar su carril derecho, donde nadie ha conseguido coger las riendas desde la marcha de Daniel Alves.

"Me gustaría seguir jugando, soy joven. Fue difícil salir del Real Madrid, pero si no tienes oportunidades, es bueno para tener minutos", declaró el lateral, que no tiene nada claro su futuro.