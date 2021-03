La Juventus ofrece a Dybala... a cambio de Icardi o Griezmann

Después de una temporada en la que no está teniendo demasiada participación debido a una lesión en la rodilla, Paulo Dybala tiene muchas probabilidades de abandonar la Juventus en verano.

Su peso en el equipo ha descendido con el paso del tiempo y el futbolista posee un gran cartel en Europa. Los 'bianconeri' quieren darle salida, pero no mediante una venta, sino como una parte de un hipotético trueque, como informa 'Corriere dello Sport'.

La 'Vecchia Signora', más allá de que Cristiano Ronaldo termine saliendo del equipo o no, las últimas especulaciones apuntaban a que podría hacerlo, habría centrado su punto de mira en Mauro Icardi y Antoine Griezmann.

La Juventus quiere volver a repetir la fórmula empleada con el intercambio entre Miralem Pjanic y Arthur Melo, con el Barcelona, aunque también estaría dispuesta a hablar con el Paris Saint-Germain.

Icardi ha participado en 17 encuentros hasta el momento, por lo que no posee un gran rol en el combinado parisino. Mayor participación ha tenido hasta el momento Griezmann, aunque el francés suele estar en la lupa cada fin de semana debido a su irregular rendimiento.

No obstante, el delantero galo está cuajando una buena campaña a las órdenes de Ronald Koeman, como muestran los números de BeSoccer Pro: once goles y once asistencias en los 38 encuentros disputados.