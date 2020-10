La Juventus se presentó para jugar con el Nápoles en casa de cuarentena

El culebrón del Juventus-Nápoles no está ni mucho menos cerca de cerrarse. Tras rumores y dudas, los 'bianconeri' cumplieron este domingo con su amenaza: saltaron al césped de su estadio a las 20:45, cuando debía disputarse un partido fantasma.

Fue el colofón al esperpento producido alrededor de los casos de coronavirus en el Nápoles. Zielinski, Elmas y otro miembro del club dieron positivo y las autoridades mandaron a la plantilla de Gennaro Gattuso a hacer cuarentena.

Ante el riesgo de más contagios, los napolitanos decidieron no viajar a Turín para jugar el partido. La propia Selección Española confirmó durante la tarde que Fabián Ruiz no viajaría porque se encontraba aislado en su domicilio tras los positivos en su equipo.

Mientras, la Juventus advertía de que se presentaría a jugar y tenía la intención de reclamar la victoria por incomparecencia si su rival no se presentaba. Mientras, la Serie A alimentaba la incertidumbre diciendo que no había motivo para que no se jugara.

Y con los jugadores del Nápoles en sus casas, los 'bianconeri' se presentaron en el Juventus Stadium y cumplieron con todos los protocolos del partido. Incluso presentaron su once al cuerpo arbitral y lo publicaron a través de sus redes sociales.

Tras el partido inexistente, Agnelli desveló que conversó con el presidente del Nápoles sobre el asunto: "De Laurentiis me pidió que pospusiera el partido, yo le respondí que hay un reglamento que respetar. ¿El 3-0 en la mesa? Prefiero ganar en el campo".

Habrá que ver lo que decide la Serie A y hasta dónde llega el club napolitano con sus alegaciones. Tras el comunicado del campeonato, queda claro que no tendrá el favor de la patronal en este asunto.