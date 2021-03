La Juventus teme una espantada de Cristiano

Tras varios años de dominio incontestable en la Liga Italiana, la Juventus de Turín tiene muy complicado volver a alzar un título que se alejó todavía más tras el último empate de la 'Vecchia Signora' frente al modesto Hellas Verona.

Precisamente, este pinchazo no ha sentado nada bien a un Cristiano Ronaldo que no tolera perder y que está tremendamente cabreado por el rendimiento del equipo en esta Serie A, algo que no gusta en la entidad.

Y es que según indica 'Tuttosport', medio italiano muy cercano al conjunto turinés, en la Juve están más que preocupados por la actitud y los gestos pesimistas de su crack en los últimos duelos, fruto de la frustración por los malos resultados.

En esta línea, el diario señala que el cuadro de Andrea Pirlo teme que el hartazgo de Cristiano Ronaldo acabe llevándole a tomar la decisión de abandonar el club. "El empate en Verona a pesar del gol habitual puso de mal humor a CR7 a ocho días del partido de vuelta con el Oporto. La Juventus no quiere correr el riesgo de perder a su estrella, pero necesita una señal de su equipo", apuntó el rotativo.

De esta manera, la Champions League apunta a ser la tabla de salvación de la temporada para la Juventus y el propio CR7. Y es que caer ante el cuadro luso, lo que supondría la segunda eliminación seguida en octavos de final, podría ser el final del romance entre Cristiano y la 'Vecchia Signora'.