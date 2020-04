La Juventus trabaja para adelantarse al City por Tonali

La Juventus tenía pensado poner sobre la mesa 50 millones de euros y llevarse a Tonali. Una operación simple. Pero el Manchester City se ha metido por medio. De ahí que, tal y como informa 'TuttoSport', la directiva esté trabajando para mejorar su oferta.

El objetivo es dar un plus que haga que el Brescia se decante por aceptar la suya y no la de otros. Lo más probable es que se incluyan extras, aunque no ha trascendido de qué tipo. Podrían ser variables dependiendo del rendimiento del futbolista en Turín.

Pero esto deja una consecuencia obvia: no saldrá por 50 millones de euros, sino por más. También podría provocar que los 'skyblues' se decidieran a aumentar también su apuesta por él, lo que desataría una pugna de lo más provechosa para su actual club.

Pero ¿qué tiene Tonali para que haya tanto revuelo por él? Tiene tan solo 19 años y lleva dos temporadas siendo un efectivo clave en la Serie A. De la mano del Brescia, suma ya 77 encuentros entre ambos cursos, en los que ha metido seis goles y ha dado diez asistencias.