La laguna jurídica que salvaría al Mallorca si LaLiga acaba como está

El Mallorca podría librarse del descenso pese a que dieran por acabada LaLiga con 27 jornadas disputadas. Y eso que ocupa, actualmente, la antepenúltima plaza, una de las posiciones que le llevarían, en principio, a Segunda División.

Según una información de 'AS', los bermellones evitarían el descenso por una laguna jurídica. Esto sería posible solo si finalizan el campeonato tal y como está ahora mismo la clasificación.

Y es que, en ese caso, solo ascenderían dos desde Segunda. Al tener que disputarse un 'play off' que, obviamente, no se jugaría, para determinar el tercer ascenso, este no existiría. Y tampoco tercer equipo que bajase de Primera.