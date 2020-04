La Lazio, dispuesta a una final contra la Juve por el Scudetto

Con las grandes ligas paradas por la crisis del coronavirus, hay que acortar plazos. La idea que aceptó el presidente de la Lazio cumpliría con esta premisa de pleno. Claudio Lotito, en una entrevista con 'La Repubblica', afirmó que aceptaría una final contra la Juventus para decidir al campeón.

"¿Una final entre Lazio y Juventus? Lo aceptaría, pero no seré yo quien plantee esa posibilidad", aseveró. En la clasificación, están un punto por debajo de la 'Vecchia Signora', que domina la tabla. En Países Bajos, el único precedente por ahora, se ha dejado desierto el puesto de campeón.

"Estamos a un punto de la Juve. Además, en el partido de ida contra la Juventus, ganamos 3-1, y, también, en la Supercopa. Y aún queda por jugar el partido de la segunda vuelta. Para ser justos, un equipo como el Inter, que tiene ocho puntos menos que nosotros, o el Atalanta, que tiene 14 puntos menos, dime si deberían estar involucrados", sugirió el mandatario.

"Si ya no se juega más, ya estaríamos clasificados para la Champions League y ahorraríamos cuatro meses de salario. Tendría la comodidad de no jugar, pero pienso en el sistema. Otros, no", sentenció, priorizando la salud económica del campeonato.