La Lazio estudia apartar a Luis Alberto del equipo

La Lazio, en una sociedad duramente castigada por la pandemia del COVID-19, decidió adquirir un lujoso avión, lo que provocó el enfado y la crítica del futbolista español Luis Alberto.

El centrocampista, no obstante, se disculpó por sus palabras a través de la plataforma de directos 'Twitch': "La cagué, pero lo he dado todo y siempre lo haré. Mientras esté aquí, no se si un año, dos o cinco, lo daré todo (...) Siempre lo doy todo por esta camiseta. Pido disculpas a las personas que se sitieron ofendidas, no era mi intención".

Pero esto podría no ser suficiente para el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, que estudia apartar a Luis Alberto del primer equipo, como informa 'Il Messaggero'. La última palabra, no obstante, correspondería al entrenador Simone Inzaghi.

El avión, no obstante, no será de uso exclusivo para el club. Como avanzó 'Corriere della Sera', la aeronave tendrá otros usos, aunque serán los 'biancocelesti' los que tengan preferencia para utilizarlo.