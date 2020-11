La Lazio multará a Luis Alberto y se quedará fuera ante el Crotone

Levantar la voz le va a salir caro a Luis Alberto. El centrocampista está en el punto de mira de su directiva después de que criticase la decisión de comprar un nuevo avión para la Lazio en plena crisis, e incluso podría ser apartado temporalmente del equipo.

'Il Messaggero' contaba esta semana que la última palabra la tendría el entrenador Simone Inzaghi. Sin embargo, este diario amplía que su intervención, pese a que apostó por la conciliación, no habría cambiado en nada la opinión de los dirigentes.

Aparentemente, el presidente Claudio Lotito estaría definitivamente decidido a sancionar a Luis Alberto con una multa económica, y además obligaría a Inzaghi a dejarle fuera del próximo partido de Serie A contra el Crotone.

Las quejas del sevillano se debían a que mientras la Lazio cambiaba de avión, este aseguraba que había deudas. "¿El avión? Nos podían pagar a nosotros. Compran cosas y no nos pagan", dijo en un directo de 'Twitch'.

Posteriormente se disculpó. "La cagué, pero lo he dado todo y siempre lo haré. Pido disculpas a las personas que se sintieron ofendidas, no era mi intención", dijo Luis Alberto, pero parece que esto no le servirá de mucho ante su directiva.