La Lazio quiere dar un golpe de efecto con el fichaje de James Rodríguez

En la Lazio andan calientes después de quedarse sin David Silva. El español acabó firmando por la Real Sociedad cuando parecía tenerlo cerrado con ellos y hasta Igli Tare, su director deportivo, salió a criticar al ya ex del City. Ahora, quieren dar un golpe de efecto.

Según varios periódicos de nombre en Italia como 'La Gazzetta dello Sport' y 'La Reppublica', el futbolista elegido para hacerse notar tras la espantada de Silva es nada más y nada menos que el madridista James Rodríguez.

Los citados medios explican que la entidad de Claudio Lotito estaría considerando esta oportunidad, aprovechando el descontento del colombiano a las órdenes de un Zinedine Zidane que no cuenta con él, pero la operación no tendrá nada que ver con la de Silva.

Al fin y al cabo, el nuevo jugador 'txuri-urdin' habría llegado como agente libre. Mientras, James Rodríguez tiene un año más de contrato con el Real Madrid, hasta 2021, por lo que a la Lazio le tocará negociar para ficharlo.

El club capitalino ya tiene conversaciones abiertas para fichar a Borja Mayoral, así que aprovecharán esta línea para mover la idea de llevarse al colombiano. No obstante, 'AS' asegura que de momento no ha habido ningún contacto entre James o su entorno y los 'biancocelesti'.