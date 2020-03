La lección aprendida de Rubén García en cuarentena

El jugador del Club Atlético Osasuna Rubén García declaró que esta cuarentena de aislamiento como medida para frenar el coronavirus le ha servido para valorar la normalidad, ya que "es algo bonito ver cómo van pasando los días sin darte cuenta haciendo lo que te gusta".

El jugador rojillo dijo a través de un vídeo en directo grabado desde su casa que esta cuarentena sirve a los futbolistas para "reflexionar, enfocar tu futuro y enfocarte un poco en tema estudios", a la vez que asumió que ahora es momento de "estar en casa tratando de mantenernos en forma lo máximo posible".

Durante el confinamiento, el mediapunta declaró que trata de mantener en contacto con su familia a través de videollamada para saber "cómo están" con el deseo de "que esto se arregle y no afecte a ningún familiar cercano".

También respondió a preguntas que los periodistas habían hecho llegar al club, y sobre la posibilidad de dar por finalizada la liga, García manifestó que "sería un poco raro, tanto para bien como para mal", después de "todo el esfuerzo realizado hasta la fecha", por lo que "no sería del todo justo a pesar de que no me gustaría que la competición se alargase mucho".

El de Xátiva comentó que lo mejor para volver a la competición una vez termine la cuarentena sería disfrutar de dos semanas para ponerse bien físicamente con el objetivo de evitar "posibles lesiones o sobreesfuerzos".

"No depende de nosotros, pero ahora mismo hay que estar por encima de todo eso poniendo nuestro granito de arena para que esto se arregle cuanto antes", explicó Rubén García sobre la posibilidad de que se rebajen las fichas de los futbolistas, a la vez que puso la importancia en que "las empresas, autónomos y Pymes" salgan lo mejor paradas posibles.

De la decisión del club de no hacer las pruebas del COVID-19 a los jugadores, pese a que disputó su último partido contra el Espanyol, con varios futbolistas positivo en coronavirus, García indico que esto no depende de los jugadores.

"Llevamos diez días en casa de cuarentena, pero de tener algún síntoma se lo trasladaríamos al doctor para tomar las medidas adecuadas", aseguró tranquilo el ex jugador del Sporting de Gijón al ser preguntado sobre la posibilidad de contagio.

"Por las mañanas paseo a los perros, a continuación, hago ejercicio y después intento liberar la mente con juegos de mesa y ordenador para distraernos e intentar desconectar", explicó el segundo máximo goleador rojillo de la temporada sobre qué hace en su día a día.

Sobre el concurso de dibujo para niños que anunció en su Instagram hace unos días, García contó que se le ocurrió junto a un amigo pensando en los pequeños con la finalidad de que estos "se ilusionen y que se distraigan a la vez".

El jugador ha agradecido a los servicios sanitarios y de supermercados la labor que están llevando estos duros días, además de que espera que “esto pase rápido y que todos", dijo, "salgamos adelante”.