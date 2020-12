La lección de Klopp por los premios a los entrenadores

El Liverpool jugará ante el Midtjylland cuando ya tiene todos los deberes hechos. El conjunto 'red' pasará a octavos de final como líder de su grupo, aunque lo que más ha llamado la atención de la rueda de prensa de Klopp ha sido otra cuestión.

Al técnico le preguntaron sobre el premio al mejor entrenador del año y aseguró que lo merece, pero que no tanto como Hansi Flick por hacer lo que ha hecho con el Bayern y haber levantado la Champions League.

"Gané el premio de la FIFA el año pasado creo. No tengo ni idea. No creo en los premios individuales a entrenadores, para ser honesto. En el momento en el que se da un premio a un cuerpo técnico como grupo, en mi caso somos seis, soy el primero en hacer una fiesta", dijo Klopp.

El alemán insistió en que los premios así no los quiere y agradeció, en cualquier caso, a todos los que le votan: "Cuando es algo para mí solo, no estoy interesado. Muchas gracias a los que me han votado y lo siento por Hansi porque probablemente hubies sido la persona adecuada para recibirlo".