La lección que Ibra les dio a sus compañeros al regalarles la PS5

Zlatan Ibrahimovic es el líder indiscutible del Milan, el líder en solitario de la Serie A. Él no lo esconde y reconoció sentirse así en una entrevista en 'Corriere dello Sport': "Yo conduzco, el equipo me sigue".

"Hoy me siento un líder. Hace diez años fue otro Milan. Pero también el Milan que encontré en 2020 fue diferente. Hay un equipo muy joven. Trabajamos, nos sacrificamos. Aquí están los resultados. No es solo mi mérito", agregó.

Además, Ibra explicó por qué les regaló una PS5 a sus compañeros: "Lo que pregunté fue: ¿quién quiere la 'play' a buen precio? Se la di a los que se subieron a la lista desde el primer momento y les dije a los demás: 'Lo siento ya es demasiado tarde. Así descubrí con quién estaba tratando. Ahora todos me escuchan cuando hablo",

También desveló que le ordenó a Pierre Kalulu que se quitara los guantes el día de su debut. "Así lo hice. ¿Qué imagen va a dar un joven debutando como defensa con guantes? Desde luego, no asusta al rival", confesó.

Ibrahimovic habló sobre Paolo Maldini y Giorgio Chiellini: "Siempre me han gustado los defensa que aceptan un duelo duro y justo. Y recordemos que antes no había VAR. Paolo Maldini me estimulaba".

"Ahora dice que yo no era tan fuerte en ese momento como lo soy hoy, pero si recuerdo bien, no es que él ganara todas sus enfrentamientos conmigo. Me gusta Chiellini, un animal que sigue cazándote. Esa es la mentalidad correcta", concluyó.