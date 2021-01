La lectura positiva de Klopp a la derrota con el United

Jürgen Klopp intenta verle siempre el lado bueno a las cosas. La derrota contra el Manchester United en la FA Cup no es plato de buen gusto, pero el técnico cree que los suyos han aprendido de cara a la batalla en la Premier League.

"Desde luego que nos llevamos cosas postivas. Marcamos dos goles, tuvimos otras ocasiones en las que también podríamos haber marcado, hicimos cosas muy bien ante su bloque defensivo, así que eso es bueno", aseveró el alemán.

"Hicimos muchas cosas bien, pero sabemos que este es un juego de resultados. Necesitas resultados y si marcas dos goles, no significa que después tengas que encajar tres", continuó Klopp.

Aun así, fue autocrítico: "Hubo errores evidentes en los goles. El primero, técnico. El segundo, de no interceptar el balón. El tercero, me han dicho que no es falta pero no lo vi. No sé, los periodistas dicen que pudo no haber sido falta, pero no lo vi.

"Pero así es como es, tienes que mantenerte fuerte en momentos como este. Tienes que hacerlo bien una y otra vez, si quieres cambiar algo, tienes que trabajar duro", concluyó.