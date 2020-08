La lenta humanización de James Rodríguez

Ha sido una lenta decadencia, pero no ha sido por falta de oportunidades. Hay algo en James que parece llevarle a evitar brillar cuando tiene el éxito al alcance de la mano.

'Goal' ha analizado los motivos que hay detrás de esta caída de James, quien ha pasado en apenas seis años de ser una flamante estrella a un mero descarte del Real Madrid.

Hay varios factores que rodean a James ahora mismo. Algunos son personales, y otros, profesionales. Unos los podría corregir si quisiera, y otros están fuera de su alcance.

Por ejemplo, un gran lastre para él son las aspiraciones económicas del Madrid. James, a sus 29 años, tiene ya una valoración de mercado de apenas 14 millones de euros, pero el Madrid le puso una cláusula de 500 'kilos'.

Eso tiene una consecuencia directa: no saldrá regalado salvo que sea por fin de contrato, y le queda aún un año. Porque los blancos pagaron 75 millones de euros en 2014 por él, y esperan recuperar parte de la inversión.

Pero nadie en su sano juicio pagaría ni 50 millones por James en la actualidad. Y, además, está el problema de su nómina. Cobra 12 millones al año. ¿Quién puede mantener ese salario?

Más personal es su ya común problema con los entrenadores. De todos los que ha tenido en el Real Madrid solo parece haberse entendido con Ancelotti, con quien podría reunirse en el Everton.

Ya mostró ese carácter en el Mónaco, donde tuvo más de un encontronazo con Ranieri, pero también en el Madrid, con Benítez y, sobre todo, con Zidane. Hasta en el Bayern tuvo problemas con Kovac, quien tuvo la última palabra acerca de su fichaje, el cual desaconsejó.

Esa actitud es fruto de su personalidad. Malcriado por la prensa, la de su país y la española, James parece haberse creído el personaje que de él se construyó.

La consecuencia es la que todos conocemos, no encaja bien los reveses, y cuando se le atraganta un entrenador, su rendimiento se va al traste. De hecho, con técnicos de corte paternalista como Pékerman o Ancelotti es cuando mejor le ha ido.

James necesita confianza para brillar, pero le cuesta demasiado ganársela. De hecho, es fácil pensar que ni siquiera se esfuerza en lograrlo. A veces es como si nada le importase.

Sus altibajos también son consecuencia de su forma de ser. Desde que saltó a la fama solo ha tenido un año completo rindiendo al 100%, su primer curso de blanco.

Su personalidad y profesionalidad le llevan a dar estos bandazos, pero también las lesiones. No son graves, pero son muchas, y eso le ha cortado una y otra vez la progresión.

Por último, y no por ello menos importante, está el hecho de que es un '10' a la vieja usanza, una demarcación en peligro de extinción. "James no tiene sitio en la mayoría de onces de Europa", dijo Matthaus, en su momento.

Razón no le falta. No está cómodo cuando le toca defender o cuando sale de su zona de comfort. Y no hay muchos equipos que estén dispuestos a darle a un jugador como James tanta libertad como le dio Pékerman en Colombia.

Aún no es tarde para James. A buen seguro que es consciente de todos los problemas que ha ido acumulando estos años, y que trabaja para superarlos, y reencontrarse con su mejor versión, quizá en la Premier.