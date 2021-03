"¿La lesión? Creo que me pasé seis meses dudando siempre..."

A apenas unos días de medirse al Atalanta en la vuelta de octavos de Champions, Vinicius concedió una entrevista al diario 'El País' en la que habló sobre lo mal que lo pasó hace dos años tras romperse los ligamentos.

Todo ocurrió frente al Ajax, un partido que el conjunto blanco acabó perdiendo y que le hizo poner punto y final a su andadura en la Champions. Sus palabras fueron muy sinceras.

"Me rompí en una jugada anterior. Y pensaba: No es posible que vaya a tener que salir de este partido. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y llegó un balón. Y tuve que correr así 50 metros, y creo que en estos 50 metros se quedó peor la cosa. Pero quería intentarlo, dar todo", empezó diciendo el brasileño.

Asimismo, el atacante continuó en la misma línea: "Estaba frustrado por no poder ayudar. Todo el trabajo que había hecho para este partido... Salir a los 40 minutos es un poco difícil. Y sabía que estaba en un momento importante para mí, y para el club. Que estaba haciendo las cosas correctas, que estaba haciendo las cosas muy bien. Todos los jugadores me ayudaban poniéndome balones para que hiciera algo diferente... Fue un poco complicado".

Por otra parte, Vini habló del tiempo que tardó en olvidar la lesión. "Seis o siete meses. Me quedé dos o tres meses sin jugar, y cuando vuelves a ponerte las botas siempre piensas mucho dónde puedes poner el pie, dónde no puedes ponerlo. Creo que me pasé seis meses dudando siempre. Y cuando hacía frío, me dolía sin hacer nada. Iba a ponerme la bota y me estaba doliendo", comentó.

Esa lesión llegó a generarle miedo a la hora de regatear. "En el uno contra uno el central siempre quiere pegar, y entonces hay que tener más cuidado. Al principio, claro. Ahora ya no lo pienso, y tampoco pienso en lesionarme otra vez", espetó.

Por último, Vinicius elogió a su compañero Benzema. "Karim es increíble. Soy fan suyo desde cuando yo jugaba en Brasil y veía sus partidos. Jugar con Karim es fácil. Es el mejor delantero del momento. Jugar con Karim es bueno para mí, es tener un ídolo siempre conmigo. Le escucho siempre porque seguro que lo hace para que yo mejore, y le dé más asistencias a él, y él me dé más asistencias a mí", concluyó.