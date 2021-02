La lesión de Ansu Fati se complica y no se le espera ante el PSG

Tres meses después de conocer la lesión de Ansu Fati y después de pasar por el quirófano, no llegan buenas noticias del periodo de recuperación del joven futbolista del Barça. A priori se esperaba que el proceso de recuperación se prolongara durante cuatro meses. Pero los plazos van más lento de lo previsto.

Según desvela 'AS', la rodilla sigue dando problemas. Cuando eleva el ritmo de sus ejercicios, se resiente con facilidad y la articulación tiende a hincharse. Por ello, cuando se ve ante esta situación, Ansu se ve obligado a parar.

Un obstáculo que ha frenado su proceso de recuperación. No se han podido acortar plazos, todo lo contrario. Pese a que ya era complicada su presencia ante el Paris Saint-Germain en Champions el día 10 de marzo -el partido de vuelta-, ya se da por descartado. Es prácticamente imposible que llegue en condiciones.

Y el Barça tiene claro que no va a forzarle. Con solo 18 años y con muchos años al más alto nivel por delante, en el club no quieren poner piedras en el camino de Ansu Fati. No se afrontarán riesgos con él.

En el cuadro azulgrana tienen claro que para entonces el equipo ya se habrá adaptado a la ausencia de Ansu, protagonista hasta su lesión. Cuando esté al 100% y no haya peligro de recaída, regresará poco a poco al escenario 'culé'.

Diferente es el caso de Gerard Piqué. Según adelanta la 'Cadena SER', el central sí tiene opciones de llegar a tiempo para la Champions. En su caso no se descarta forzar si es necesario, aunque su rodilla evoluciona favorablemente.