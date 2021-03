La leyenda de la Roma que denosta a Pau López

Pau López tiene un detractor más en la órbita de la Roma. Se trata del ex cancerbero del club romano Franco Tancredi, quien defendiese la portería en los años 80.

"Sinceramente no me gusta. Un portero debe tener personalidad, puede fallar en dos o tres partidos pero tiene que darle al equipo de 12 a 15 puntos por temporada", explicó en 'TMW'.

Aseguró Tancredi que no es "contrario a los porteros extranjeros". "Pero considerando que hay tantos italianos buenos, apostaría por Meret, que tiene un gran potencia. Es joven y lo puede hacer bien durante muchos años", incidió.

"Pau López ha sido etiquetado como un gran portero y es uno normal. No sé si no se ha encontrado bien, o si hay otros motivos, da la impresión de ser muy frágil y eso no es bueno en la portería", sentenció.