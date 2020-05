La leyenda del Ajax que pelea por su vida

Wim Suurbier defendió la camiseta del Ajax durante 13 temporadas. Desde los 21 años hasta los 32 y ahora se ha podido saber que, a sus 75 años, está luchando por su vida.

Su ex mujer y su hija han contado a 'De Telegraaf' la delicada salud del ex futbolista de los Países Bajos. "Fui a su casa porque tengo llaves y cuando llegué me quedé horrorizada. Llegaron dos ambulancias y un coche de policía en muy poco tiempo", contó Maja.

Ambas personas allegadas del ex defensa han explicado que no pudieron verle por el coronavirus, pero que ya sí pueden estar con él: "Ha sufrido una hemorragia cerebral en el lado derecho. Si se recupera y cómo se recupera no lo sabemos todavía".

Wim Suurbier llegó a levantar tres Copas de Europa y jugó más de 400 partidos con el Ajax.