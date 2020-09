La leyenda del Liverpool que bendice a Bale y desaconseja a Reguilón

El Real Madrid tiene en la rampa de salida a Gareth Bale y Sergio Reguilón, aunque las circunstancias de ambos son muy distintas, y ambos tienen un posible destino común como es el Manchester United.

¿Qué opinan en Inglaterra? John Barnes, leyenda del Liverpool, habló para 'The Sun' y dio su punto de vista sobre el fichaje de los dos madridistas. Bendice a uno y no lo tiene tan claro con el otro, aunque más como recomendación personal.

"El Manchester United es probablemente el mejor club para Bale, si lo quieren a pesar de su edad y el salario con el que viene", apuntó el antiguo extremo de United sobre el galés.

Todo lo contrario para el lateral, y no por él: "He visto que están vinculados con Sergio Reguilón, lo que podría causar algunos problemas con Luke Shaw. Un Shaw en forma, agudo y concentrado es lo suficientemente bueno para ser titular en el lateral izquierdo, pero claramente están buscando fortalecer sus opciones defensivas".

Y añadía sobre el galés: "Lo que un equipo querrá es una versión hambrienta de Gareth Bale. No sabemos en qué estado se encuentra actualmente, ya que en realidad no ha jugado en los últimos años. No sabemos cómo está de forma o cuánta hambre tiene de seguir jugando al más alto nivel".