Retrasan el inicio de la Liga Canadiense hasta nueva orden

La Liga Canadiense, cuyo inicio estaba estipulado para el 11 de abril, se ha cancelado hasta nueva orden por el coronavirus.

La CPL publicó un comunicado en sus perfiles sociales en el que explicó con lujo de detalles el motivo de la suspensión.

De momento, el país cuenta con casi 1.000 casos y se prevé un aumento en los próximos días.

De esta forma, el Atlético Ottawa, franquicia del Atleti en Canadá, tendrá que esperar para estrenarse.

