"La Liga del Atleti fue un punto de inflexión para Madrid"

Gabi ofreció unas declaraciones a la web oficial del Atlético de Madrid en las que recordó el título de Liga conseguido en la temporada 2013-14, el 17 de mayo, fecha de la que se cumplen seis años.

El actual jugador del Al Sadd recordó el gol rojiblanco: "La jugada del gol estaba mecanizada. Godín siempre me decía: 'No busques otra cosa que no sea a mí'. Sabíamos que en un alto porcentaje Godín tocaba la pelota o conseguía rematar. Siempre le buscaba a él. Salió perfecto y ese remate nos dió el título".

"Fue un sueño hecho realidad. Empezamos la pretemporada con mucha ilusión, anímicamente llegábamos con un extra por haber ganado la Copa del Rey al Real Madrid. Habíamos superado una historia negativa ante el Madrid. Eso nos dio confianza para lograr un objetivo mayor, que era LaLiga", añadió.

Además, explicó cómo se vivió el empate 1-1 logrado en el Camp Nou que valió un título: "Lo dejamos todo para el último partido, era jugar contra el Barcelona, contra Messi, el mejor jugador de la historia. El Cholo nos dijo que no pensáramos en lo que vendría después, tanto si ganábamos como si perdíamos".

Y añadió: "Se lesionaron Diego Costa y Arda, pero salió Adrián y sabíamos que si estaba fino era uno de los mejores jugadores de LaLiga. Luego salió Raúl García y cuando le ves a tu lado se te quitan las dudas por completo".

"Ya digo que es un sueño hecho realidad. Ves ganar al equipo que más le cuesta ganar y los disfrutamos mucho. Ver al Atlético ganar el título liguero fue un punto de inflexión para Madrid. Y en las celebraciones vimos a la afición derramando emoción, sentimientos... Cuando llegamos a Neptuno la gente nos iba dando cosas y yo subí a Neptuno con un recuerdo de una aficionada que no conocía de nada. Ver feliz a tanta gente no tiene precio", sentenció el ex jugador rojiblanco.