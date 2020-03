La LigaPro de Ecuador decidirá el martes si suspende el torneo

Ecuador decidirá la próxima semana la suspensión del campeonato ecuatoriano debido a la emergente crisis por la expansión del coronavirus en todo el mundo.

En una reunión que tendrá lugar el martes, los presidentes del campeonato abordarán la conveniencia de seguir adelante con los partidos, que este fin de semana se celebrarán sin público.

Esta última decisión fue tomada como resolución temporal y sin que el Consejo de Presidentes pudiera reunirse, pero ahora la LigaPro buscará soluciones a más largo plazo.

El jueves la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó de la suspensión de todos los partidos previstos para este fin de semana hasta nueva orden, tras la declaratoria de emergencia sanitaria que rige en todo el país por el coronavirus.

“En aras de precautelar el bienestar de todos los componentes del fútbol ecuatoriano, trabajamos en coordinación con las disposiciones de las autoridades de salud del país”, manifestó la principal entidad de fútbol en Ecuador en un comunicado.

Este viernes estaba programado un evento de presentación de la Superliga Femenina y el inicio del torneo local femenino el sábado. Ambos eventos han quedado pospuestos.

Con la nueva disposición también se han interrumpido el Campeonato de Reserva, torneos nacionales de Formativas Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y los microciclos de trabajo de todas las categorías de las selecciones nacionales.

Las nuevas fechas de reinicio de cada uno de los eventos cancelados serán comunicados "oportunamente" a través de los canales oficiales de la FEF.

Pero los partidos del campeonato local de la LigaPro no están bajo el paraguas de la Federación, por lo que su suspensión requiere de una disposición separada del organismos rector.

La quinta fecha se iniciará este viernes en el estadio Bellavista de Ambato, cuando Técnico Universitario recibirá a Liga de Portoviejo. Está previsto que la jornada se cierre el lunes 16 de marzo con el partido entre Aucas y Guayaquil City.