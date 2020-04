"La línea entre la crisis y el éxito en el Barça es muy delgada"

Después de una experiencia frustrada como primer entrenador del Olympique de Lyon, Sylvinho espera una nueva oportunidad en Europa.

El ex jugador charló con 'AS' de su nueva vida como técnico y no faltó la obvia pregunta sobre la crisis que ha vivido el Barcelona institucionalmente en la presente campaña.

"Existe una línea muy delgada entre la crisis y el éxito en un club como el Barcelona. El potencial de ese club, de su plantilla, de la grandeza que tiene, hace con que se pueda ir de la crisis a un logro histórico prácticamente en un cerrar y abrir de ojos", advirtió Sylvinho.

"Yo viví precisamente eso. En mi cuarto año, tuvimos una crisis de resultados. Luego, llegó Guardiola y en 2009 ganamos el triplete. El Barcelona tiene potencial para eso", insistió.

Sylvinho se convirtió en 2019 en el primer entrenador brasileño en una gran liga desde Leonardo, pero la cosa no fue bien. El ex futbolista desveló que, gracias a su gran relación con Mancini en el Manchester City, empezó a darse cuenta de que podría gustarle ser primer entrenador.

"Roberto Mancini me vio como un futbolista de confianza y conversábamos mucho sobre el equipo. Fue algo natural", explicó en el citado medio.

El ex lateral fue luego ayudante del italiano en el Inter y en el Lyon se le planteó una oportunidad que no pudo aprovechar: "Claro que me hubiera gustado haber estado más que once partidos. Tuvimos cuatro o cinco partidos que perdimos encajando goles en los últimos minutos. Sigo bastante tranquilo y seguro de mi capacidad".

Tras el mal trago, Sylvinho ya espera poder disfrutar de un nuevo desafío en el Viejo Continente y advirtió de que los entrenadores brasileños irán volviendo cada vez más a Europa, pues están preparándose mucho más para el cambio de continente.