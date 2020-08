La lista de la compra insatisfecha de Van Gaal: Ramos, Neymar, Mané...

Louis van Gaal tuvo un paso un tanto extraño por el Manchester United. El díscolo técnico llegó en 2014 con la obligación de cambiar un equipo que no había tenido éxito de la mano de David Moyes.

Al ex azulgrana le ofrecieron fichajes de peso, pero tuvo que conformarse con unos jugadores que no fueron los que él pidió en un principio.

Así lo reveló a 'FourFourTwo', en una entrevista en la que rememoró la llegada de Ander Herrera, Marcos Rojo, Ángel di María o Luke Shaw.

"Quería a Robert Lewandowski, pero vi lo difícil que era y lo intenté con Gonzalo Higuaín", arrancó Van Gaal, que incluso subió su apuesta antes de firmar.

"Hablé con la directiva de Neymar. Si llegas al United, debe ser para pensar en grande. El brasileño interesaba también por su márketing y yo quería tener extremos rápidos. Otros nombres encima de la mesa fueron Sadio Mané o Riyad Mahrez", continuó.

La lista de la compra del técnico 'oranje' era muy larga. Thomas Müller, N'Golo Kanté... incluso James Milner: "Era ya mayor, pero tiene grandes dotes de liderazgo y puede llevar a cabo muchas funciones".

Para la defensa, Van Gaal soñó hasta con fichar a Ramos: "Nuestra defensa no era buena para jugar desde atrás. Quise a Sergio Ramos y a Mats Hummels, pero no me dejaban implicarme en las negociaciones. Es algo que nunca entendí".