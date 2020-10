La llama de Rooney no se apaga: golazo de falta por la escuadra en el 87'

Rooney no deja de brillar, tenga 34 o 100 años. En el último encuentro del Derby County, un gol suyo valió por la victoria. Y no fue un gol cualquiera. Lo marcó de falta en el minuto 87, cuando los locales ya no iban a tener apenas tiempo para devolver las tablas al marcador.

El lanzamiento era justo en la frontal del área rival. El delantero, histórico, se perfiló, levantó la cabeza y, con un disparo usando el interior de la bota diestra, mandó la bola al fondo de la red por la escuadra. Krul se lanzó con todo a evitarlo, pero no pudo.

Los compañeros de Wayne no tardaron en correr a abrazarle y él esbozó una sonrisa de oreja a oreja. De nuevo, se había convertido en un héroe para los suyos. No es la primera vez que el punta es el mejor del partido por su buen hacer de cara a puerta.

Sus cifras no son así de destacables, aunque dejan claro que sigue siendo vital. En la pasada temporada, formó parte de 24 duelos de los que fue titular en todos. Anotó seis goles y dio nueve asistencias. Atrás quedan sus años de gloria en el United, pero su leyenda sigue coleando.