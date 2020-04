"La llamada de Florentino Pérez es la que más me sorprendió"

Antic es una figura muy recordada en el mundo del fútbol español, especialmente en el Atlético. Dusan, su hijo, recordó la figura de su padre en la 'Cadena SER' y habló de los apoyos recibidos tras confirmarse la noticial.

"No me esperaba que me llamase Florentino Pérez. Me ha prometido que iba a recibir el reconocimiento del Bernabéu porque era historia del Real Madrid y nos mostró el cariño a toda la familia. Se agradece mucho", explicó.

Pero el presidente del Real Madrid no fue la única personalidad que le llamó. "Al principio, cuando ocurrió todo, llamó Butragueño y gente que tenía más relación con mi padre. Ceferin mandó un telegrama a la familia. También nos contactaron un montón de jugadores, pero sería injusto nombrar solo a algunos", razonó.

"No te puedes imaginar el vacío tan increíble que nos ha dejado. Estamos en casa con mi madre, pero mi padre ha dejado un vacío que no te puedes imaginar", explicó Dusan Antic.

En el programa también estuvo Milinko Pantic. "Era como si fuese su hijo", dijo Dusan Antic de él. "Me faltan palabras para decribir todo lo que ha hecho por mí. Era una persona muy inteligente. Su casa estaba abierta 24 horas para todos. No ha tenido enemigos", aseveró Pantic.

"Me falta todo de él. Éramos muy cercanos. La última vez que estuvimos con él fue el 19 de diciembre, pero muchas veces he estado con él en el hospital. Estaba convencido de que se iba a salvar", sentenció.