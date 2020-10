La llamada que cambió los planes de Sanabria

En la radio del Real Betis, Sanabria ha contado cómo está viviendo su regreso al Betis, puesto que pudo salir en el mercado de verano tras volver de la cesión en el Genoa.

"Vuelvo al Betis más maduro y afronto esta etapa con mucha ilusión. Había incertidumbre sobre si me quedaba o no y si estoy aquí es gracias al entrenador, que me ha demostrado su confianza. Cada vez me encuentro mejor", comenzó.

En cuanto a sus caulidades, Sanabria aseguró que ha trabajado algunos aspectos como la defensa: "En Italia he mejorado la faceta defensiva que decían que me faltaba y Pellegrini me ha demostrado la confianza con hechos. Su llegada me ha dado un flujo de confianza para sentirme importante. Hablé mucho con él antes del inicio de la temporada".

Pero para quedarse en el Benito Villamarín, Sanabria contó que fue una llamada de Pellegrini la clave: "Tras marcar los goles de la victoria que salvó al Genoa, Pellegrini me llamó para decirme que tenía mucho que dar en el Betis y eso me cambió todos los planes por quién es. Estoy muy contento".