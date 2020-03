La llamada que podría cambiar el futuro de Huntelaar

A sus 36 años, Klaas-Jan Huntelaar sigue haciendo goles en el Ajax. Ya no es el joven goleador que deslumbró a Europa y fichó por el Real Madrid en un mercado de invierno, pero sí un hombre de revulsivo que sigue convenciendo gracias a su enorme clase.

En 'AD', el veterano futbolista reconoció que aún no sabe qué va a pasar con su carrera. Huntelaar podría continuar en el Ajax si el equipo no le comunica lo contrario, para lo que tiene hasta el 1 de abril según acordaron hace meses.

"Todavía no sé lo que va a pasar. Teníamos un acuerdo para centrarnos en esta temporada y luego mirar más allá. Hicimos lo mismo el año pasado", explicó.

Huntelaar recordó que en 2019 también tardó en firmar el nuevo contrato, aunque el Ajax y él se pusieron de acuerdo pronto: "Creo que aún tenía que firmar formalmente un nuevo contrato cuando comenzaba a prepararme para la nueva temporada".

El ex atacante del Real Madrid reconoció que no sabe qué va a hacer si el Ajax no desea seguir contando con él, pero dejó una puerta abierta a seguir en otro club o a retirarse.

Hasta el parón, Huntelaar había marcado diez tantos y había dado tres asistencias en el Ajax en 32 partidos, pero solo en ocho titularidades, lo que da una imagen de su situación como revulsivo en el equipo de la Eredivisie.