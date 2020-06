La madre de Arthur explota contra Setién en Twitter

La madre de Arthur explotó en Twitter tras las últimas declaraciones de Quique Setién sobre el jugador brasileño del Barcelona, que tiene pie y medio dentro de la Juventus de Turín a cambio de la llegada de Pjanic al Camp Nou.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta, el entrenador del Barça fue cuestionado por la salida de Arthur, a lo que respondió: "Arthur no es el primero ni el último que ficha por un club con grandes expectativas y al final no fructifica. No sé si pasará con Arthur, pero le pasa a muchos jugadores".

"Habrá aficionados que vean una buena oportunidad para el club y otro que pensarán que es mejor que se quede. Quizás le ha faltado continuidad, pero a veces no es fácil cambiar cosas de un futbolista. Cosas que otros entrenadores le han dicho que lo hace muy bien", añadió.

"Aquí le hemos dicho que tiene que jugar a dos toques. Y él ha sido siempre de proteger el balón. Pero va en el buen camino para saber cuándo tiene que jugar a un toque a dos o tener que retener el balón", prosiguió Setién, unas palabras que no han sentado nada bien a la madre del internacional brasileño.

Por eso, Lucía acudió a su cuenta oficial de Twitter para responder a las palabras del técnico 'culé', reproducidas por la periodista de la 'Cadena COPE' Helena Condis: "Dios mío, ahora comienzan a sacar defectos al jugador...".