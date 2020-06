La madre de Javi Martínez intentó evitar su marcha al Athletic desde Osasuna

Javi Martínez dejó Osasuna sin debutar en el primer equipo y se fue al Athletic, que pagó su cláusula de rescisión, en 2006.

Los 'leones' desembolsaron seis millones de euros por su fichaje y en San Mamés se hizo grande. El Bayern acudió después de unos cuantos años de rojiblanco y se lo llevó a Múnich, donde se convirtió en gran estrella.

Pero su historia pudo ser muy distinta. En el documental de Amazon Prime 'Futbolistas por el mundo', el polivalente jugador del equipo bávaro habló de aquel fichaje. Y de cómo su madre no quería que se fuera.

"Yo quería que se quedara en Osasuna. Me dijeron que se lo quería llevar el Athletic. Estaba Patxi Izco de presidente y le rogué y le supliqué que se quedara en Osasuna. Que se fuera un chaval de 17 años a jugar a Primera División a Bilbao no me hacía gracia", explicó la madre de Javi Martínez.

Una versión que choca con la dada en su momento por el presidente osasunista: "No queríamos vender. Osasuna no es club vendedor".

El propio Javi Martínez reconoció que no se esperaba que el Athletic le quisiera. "Un día llego a casa, me siento en el sofá y me dicen: ‘El Athletic quiere pagar tu cláusula de seis millones de euros’. Al principio, creía que me estaban vacilando". Nada más lejos.