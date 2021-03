La mala suerte se ceba con James

El Everton afronta una importante cita liguera a domicilio en Stamford Bridge ante el inmaculado Chelsea de Thomas Tuchel, que todavía no ha perdido con él al frente. Para el partido, Carlo Ancelotti fue cuestionado en rueda de prensa por la figura de James Rodríguez, lesionado durante los últimos días.

El técnico italiano no pudo asegurar la presencia del colombiano y dejó pistas de que no llegará a tiempo: "¿James? No sé... creo que tenemos que asegurarnos todavía. Tal vez no esté preparado para este encuentro ante el Chelsea".

"Para el próximo partido ante el Burnley sí podría estar disponible", añadió 'Carletto', consciente de la importancia de recuperar a uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla.

La enfermería no deja tranquilo al ex del Real Madrid. Ya en febrero estuvo apartado varias semanas por unos problemas en la cadera. También a final de año durante un par de meses por una lesión en el ligamento colateral interno de su rodilla izquierda.

No logra encontrar continuidad en Goodison Park. Sin embargo, sí que ha demostrado estar a la altura cuando ha participado: suma cinco goles y ocho asistencias en los 18 duelos que ha podido jugar hasta ahora. En su último encuentro, ante el Liverpool, ya dejó un pase de gol en el triunfo por 0-2...

Se perderá, por tanto, salvo sorpresa, esa cita ante el Chelsea que será clave para el cuadro 'toffee'. Si el Everton gana, se pondrá con 49 puntos y adelantaría a los 'blues' en la tabla para meterse en puestos Champions.