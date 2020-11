La maquinaria de Pellegrini vuelve al máximo rendimiento

Necesitaba los puntos como el comer el Betis. Las dos derrotas ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, aunque lógicas, colocaban al equipo de Pellegrini en una posición delicada. Debía reencontrarse con su mejor versión anotadora, y así lo hizo. 3-1 en el Villamarín y la maquinaria bética volvió a pleno rendimiento para derribar un muro del Elche que esta vez apenas alcanzó un palmo del suelo.

Desde el primer minuto, el guion de partido se dejó ver con claridad: el Betis dominó la posesión, pero esta vez lo hizo con profundidad, aprovechando la velocidad de sus puñales por banda, Emerson y Álex Moreno, con un Sanabria muy enchufado en la posición de '9', ya afianzado en la titularidad, y un Cristian Tello que está ganando confianza con Pellegrini.

El Elche no tuvo su día. Eso aparte. Los de Almirón se parecieron más a la jornada 1 ante la Real Sociedad que en los tres triunfos posteriores. El arranque de temporada es notable para el conjunto ilicitano, pero no fue capaz de rivalizar frente a un Betis que salió con todo y desde el primer instante de encuentro. No le pesó al equipo andaluz la vitela de favorito.

Al minuto 7, el Betis ya marchaba por delante gracias al tanto de Sanabria. Una acción veloz por la izquierda permitió a Tello progresar y centrar para que Sanabria empujara en boca de gol. Acción marca de la casa con Pellegrini al mando. El Betis sabe a lo que juega, y este domingo lo reflejó a la perfección en la hora del almuerzo.

No apareció el Elche ni un instante en la primera mitad sobre la meta de Bravo. Fue un monólogo claro del Betis. En el 29' sería Tello quien doblaría la ventaja para los andaluces. El ex del Barcelona recibió un caramelo en forma de pase de Canales y no tuvo problemas para salvar la salida de Édgar con un toque de los suyos. Mucha clase.

A continuación, incluso rozó el 3-0 el Betis antes del descanso. Fekir desperdició una pena máxima de Marcone y Édgar realizó una fantástica intervención. Pero eso no impulsó al Elche en el segundo tiempo. De hecho, la defensa ilicitana volvió a quedar en evidencia con un saque de falta rápido que aprovechó Tello para superar nuevamente al guardameta visitante. Demasiado fácil.

La reacción del Elche fue inmediata, pero no estuvo acompañada por una mayor presión en campo rival para tratar de buscar el segundo tanto. Josan recortó distancias gracias a una buena asistencia de Fidel. Muy tímido el cuadro de Almirón en una derrota incontestable. Nino salió y la tuvo ante Bravo, aunque solo fue un espejismo que el Betis superó para regresar a la senda de la victoria y mirar cara a cara a Europa.