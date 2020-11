"La marcha de Odegaard dolió y nos sentimos un poco huérfanos"

Monreal repasó la actualidad de la Real Sociedad, la revelación de esta Primera División, y habló un poco de su paso por la Premier League en 'The Guardian'. Además, tocó el tema de Odegaard, un jugador que fue clave en San Sebastián.

"Fue muy rápido y decían que se iba a quedar, pero el Madrid decidió llevárselo. Dolió y nos sentimos un poco huérfanos, pero el club lo gestionó muy bien porque en menos de dos días pasamos de haberle perdido a fichar a David Silva. Hay que aplaudirlo", reconoció el navarro.

Y no le cierra la puerta a nada con el equipo 'txuri-urdin'. "Cuando firmé sabía que podíamos jugar buen fútbol, pero honestamente no a tan alto nivel porque me he encontrado un mejor equipo que lo que esperaba. Es probablemente la mejor plantilla en la que he estado. Es bonito mirar la clasificación, pero estamos luchando para llegar a marzo así y disfrutar mientras tanto. No tememos a ningún equipo ni nos creemos inferiores que nadie", señaló.

Aparte, Monreal desveló que Cazorla fue clave para que cambiara del Málaga al Arsenal, el mismo camino que tomó el centrocampista asturiano: "Me desperté un día con una llamada de Santi preguntándome si quería fichar. Fue realmente un 'shock', yo no estaba casi ni despierto y esa misma noche era jugador del Arsenal. Creo que el club le dijo que hablase conmigo para ver qué pensaba".

"Nunca he sido ninguna estrella que marque la diferencia, pero cada vez que me ponía la camiseta del Arsenal lo daba todo. Me sentía orgulloso simplemente calentando con ellos", añadió, antes de concluir sobre Arteta: "Lo podías ver, era un líder y capitán. Se explicaba perfectamente y ya nos reconocía entonces su vocación por ser entrenador".