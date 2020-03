"La mejor respuesta a Guardiola era callarse y dejarle hablar solo"

Bruno Fernandes es un futbolista tranquilo, con una calidad innata, pero cuando se cabrea, saca lo peor de sí. Y ante Guardiola mostró sus garras en el derbi entre United y City.

En una charla algo acalorada en mitad del partido entre los dos, Bruno Fernandes acabó mandando callar al entrenador del Manchester City, que no ha valorado este encuentro.

Sí lo hizo el portugués del Manchester United, que hace semanas reafirmó su admiración hacia el catalán, pero señaló que le faltó el respeto. Ahora ha vuelto a hablar para la cadena 'Mirror'.

"La gente habla y pregunta quién es Bruno para mandar callar a Guardiola, pero una persona no se define por lo que ganó o lo que tiene", empezó diciendo Bruno Fernandes, que recalcó que también ha recibido críticas por su gesto.

"Me condeno, la mejor respuesta era callarse y dejarle hablar solo. Es aquel hecho, aquella sangre la que no me deja estar callado", concluyó el luso, sin querer hurgar en la herida.

Aquel derbi cayó del lado de los 'red devils'. El United venció por 2-0 en un gran partido de Bruno Fernandes, que dejó esa anécdota para el recuerdo como muestra de que le está echando cara a la Premier League.