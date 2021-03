La meta a cero, el talón de Aquiles del Valladolid

Esta temporada el Valladolid ha sumado 25 puntos tras 26 jornadas, pero solo cuatro de ellos han llegado tras dejar su meta a cero. El Pucela se desangra en defensa, y por eso hay casi una obsesión con no conceder goles.

Si no encajas te garantizas, como mínimo, el empate. El Valladolid solo ha dejado su meta a cero cuatro veces esta temporada: en un amistoso de pretemporada contra el Granada (0-3), en Copa ante el Cantolagua (0-5) y dos más en Liga.

Esos encuentros de Liga solo le han reportado al Valladolid cuatro puntos, pues fueron un insulso empate sin goles en Cádiz y un sorprendente 0-1 al Getafe en el Coliseum.

Como vemos, los cuatro resultados tienen algo en común: fueron a domicilio. El Nuevo José Zorrilla, que debería ser un fortín para el Valladolid, no lo es tanto. No al menos en el sentido de no encajar goles.

El Valladolid ha encajado al menos un gol en todos y cada uno de los 13 partidos que ha jugado en su estadio, los cuales le han reportado apenas 13 puntos: tres victorias, cuatro empates y seis derrotas.

A domicilio, en los mismos 13 partidos, el Valladolid ha sumado un punto menos. Ha ganado dos encuentros, empatado seis y perdido cinco. Efectivamente, el Pucela gana menos y pierde también menos fuera de casa.

Por tanto, para sacar algo en claro de El Sadar, Sergio y los suyos saben que es fundamental empezar por no encajar. Ha quedado demostrado que no es cosa del portero, pues Roberto tampoco ha mejorado en ese sentido a Masip, quien estuvo bajo palos en los dos encuentros ligueros sin goles. Roberto lo estuvo en el de Copa.

Sergio seguirá siendo fiel a su filosofía de no tocar lo que funciona. Y como es ahora Roberto quien le funciona bajo palos, parece que repetirá con él. También repetirán Orellana y Roque Mesa en la sala de creación, y Weissman y Sergi Guardiola como doble punta de ataque.

El resto, una incógnita, como en casi cada partido, a causa de las mil y una bajas que acosan a los blanquivioletas desde la primera jornada. Bajas que, en esta ocasión, tampoco están respetando a su rival, recordemos.