La meta de Edson Álvarez tras afianzarse en el Ajax: "Soy hincha del City, así que..."

Edson Álvarez cumple su segunda temporada en Europa tras aterrizar en el Ajax desde América de México en el verano de 2019. Y su experiencia está siendo más que satisfactoria.

Entrevistado por 'Voetbal', el mexicano habló de su adaptación a otro fútbol y dejó algún mensaje ambicioso: "Siempre lucho por mi equipo y mis compañeros. Estoy bastante satisfecho con mi nivel, pero el fútbol aquí es muy diferente al que estaba acostumbrado en América".

"Aquí las cosas van más rápido, así que tienes poco tiempo para tomar decisiones. Eso es algo en lo que tengo que mejorar", continuó Álvarez, que también definía cómo se siente dentro del Ajax.

"Me gusta nuestro estilo de juego y cómo presionamos. Muchos equipos prefieren esperar a su oponente, pero nosotros no. En el Ajax tienes que ejercer una presión constante durante 90 minutos, y eso me encanta", ageregó.

Pero ahora que está en Europa, Edson Álvarez se pone metas aún más altas: "Me encantaría conseguir un día algo que es un sueño para mí, jugar en la Premier League".

Y para rematar, confesó dónde desearía hacerlo: "El Manchester City es mi club preferido, así que sería perfecto jugar allí".