"La meta salarial masculina la veo utópica de alcanzar"

Ainhoa Tirapu, ex jugadora internacional de la Selección Española y el Athletic Club de Bilbao, aseguró este lunes que las "barreras invisibles en el fútbol siguen siendo muy grandes" y declaró que, actualmente, la "meta salarial masculina es utópica de alcanzar" para una jugadora.

Tirapu se retiró la pasada temporada antes de comenzar una nueva etapa profesional como entrenadora de porteras. Como jugadora estuvo 15 temporadas en el Athletic, con el que disputó 358 partidos oficiales, y durante su trayectoria deportiva vistió 46 veces la camiseta de la Selección Española.

"Empecé a jugar al fútbol porque me gustaba. Todos los clubes de renombre, cuando empecé, no tenían equipo femenino, y por eso para nosotras siempre fueron una afición los comienzos", recordó Tirapu, que reconoció que "a lo largo de los años las barreras invisibles siempre han sido y siguen siendo muy grandes" respecto al fútbol masculino.

"A nivel de condiciones se han reducido con un cambio en los entrenamientos, en los gimnasios, instalaciones...pero a nivel económico no. La brecha salarial va para largo porque es muy grande. La meta salarial masculina la veo utópica y además es difícil conseguirla sin cargarte a los equipos de la Liga Iberdrola, porque hay algunos con pocos recursos", confesó.

Respecto al Convenio Colectivo de fútbol femenino que se firmó el 20 de febrero de 2020, cree que "aún quedan muchas cosas por mejorar".

"El principal es conseguir la jornada completa, porque jugar en Primera se hace a tiempo completo. No entiendo la parcialidad en el fútbol profesional", apuntó Tirapu durante un seminario virtual organizado por World Football Summit.

"No sé si por el camino recorrido, o por cómo somos las mujeres, que siempre tenemos que ser ejemplares, nos hacen ser un valor seguro. Somos muy conscientes de las necesidades que tenemos y esa necesidad hace que crezcamos de la mano", comentó.

"Se van consiguiendo cosas pero el reto mayor es conseguir recursos audiovisuales que nos permitan progresar. Vivimos en mitad de una guerra de derechos audiovisuales que no nos beneficia. Hay clubes que los tienen vendidos a una asociación y otros a una federación. Es una pena porque puede ser una oportunidad perdida", manifestó.

"Si nadie graba y nadie genera recursos audiovisuales pedir que se hagan eco de lo que no se ha visto es difícil. Todavía queda mucho por hacer. No me vale de nada que me pongas un día como imagen y al día siguiente no apuestes más por mi. Necesitamos puestos estables. Creo que queda un buen proceso por hacer", afirmó.