La metamorfosis de Marcos Llorente

Por Miguel Ángel Moreno.

Salió del Real Madrid como mediocentro posicional en busca de minutos hace un año y medio, regresará este sábado como internacional con España, convertido en una de las grandes amenazas ofensivas del Atlético por la banda derecha. La de Marcos Llorente es una historia de revalorización en rojiblanco.

Casi nadie, ni siquiera el propio Marcos, imaginaba una evolución similar cuando llegó al conjunto rojiblanco en junio de 2019, en busca de los minutos que no tenía en la 'casa blanca' y para sustituir a Rodrigo Hernández, fichado por el Manchester City. Curiosamente, su destino comenzó a cambiar en su anterior visita al club en el que se formó como futbolista, en febrero de 2020.

Antes de aquel duelo disputado en el Santiago Bernabéu (victoria blanca 1-0 con gol del francés Karim Benzema), nada en la situación de Llorente parecía augurar un futuro tan halagüeño como el presente que hoy disfruta y que le llevó a debutar con la Selección Española el pasado 11 de noviembre ante Países Bajos.

Tanto es así, que, hasta el anterior derbi madrileño, Llorente no había jugado un solo partido liguero completo como titular. En el Bernabéu y ante su ex equipo fue el primero. Y lo hizo como mediocentro, pero volcado hacia la derecha. El punto de partida para un camino ascendente que aún no conoce su cima.

Llorente agarró fuerte la oportunidad: solo se perdió uno de los seis siguientes duelos oficiales. Ya como interior derecho, abrió el marcador en Mestalla (2-2) y en Liverpool vivió su apoteosis ante el campeón de Europa: saltó al campo por Diego Costa y dio la vuelta a la eliminatoria con dos goles y una asistencia (2-3).

"Fue mi mejor partido, por todo lo que conlleva: ganar al Liverpool en Anfield, pasar la eliminatoria con los que eran campeones de Europa...", recuerda ahora Llorente en declaraciones al 'Club del Deportista'.

Solo la pandemia interrumpió su progresión. Pero, tras ella, llegó más fuerte que nunca: no solo por los innumerables vídeos que mostraban la exigencia de su preparación física doméstica, sino porque los tres goles que dejaban entrever cierto olfato goleador antes de la irrupción del COVID-19 fueron a mucho más.

En el retorno de la competición contra el Athletic, se estrenó como delantero junto a Diego Costa, repitió la posición jugando contra Osasuna, con un gol y dos asistencias, y, a partir de entonces, su posición inicial como mediocentro posicional cayó en el olvido.

De ser el jugador que da estabilidad al equipo, Llorente pasó a convertirse en un especialista en romper la calma en el juego del contrario. Sus desmarques de ruptura, su habilidad para avanzar con rapidez por la banda derecha hasta la línea de fondo para buscar el pase al delantero o el disparo le han convertido en un arma.

Una opción que descubrió el entrenador argentino Diego Pablo Simeone al observar que el madrileño no hacía más que marcar goles en los entrenamientos. "Cuando los jugadores te transmiten herramientas, los entrenadores tenemos que estar preparados para aprovecharlas. Yo veía que hacía goles, goles, goles... Y un chico que hacía goles había que aprovecharlo, porque el gol es muy importante dentro del fútbol", explicó Simeone en junio.

"Marcos en su vida se imaginó poder jugar de delantero, pero, viéndolo entrenar todos los días y sus condiciones técnicas, físicas y de contundencia en cuanto a los remates, despertó la opción compartiéndola con él de hacer un esfuerzo para buscar una alternativa", agregó entonces el técnico argentino.

Llorente lo confirma: jamás había pensado ser un atacante. "Si me lo dices hace un año, te digo que estás loco. He sido casi toda mi vida mediocentro, además, defensivo. El míster me lo hizo ver hace mucho tiempo, me dijo que algún día me sacaría más arriba, que él creía que ahí podía dar cosas al equipo. Y bueno, así surgió en Anfield, y después de la cuarentena también jugué ahí arriba, fue todo muy, muy bien", recordó esta semana al 'Club del Deportista'.

Tan bien, que esa expresión más ofensiva del futbolista de Las Rozas (Madrid) se ha mantenido esta temporada, en la que ha sido fijo en los 16 partidos oficiales del Atlético, jugando siempre como interior derecho o medio ofensivo, con más derecho a subir al área y con una interesante sociedad con el lateral inglés Kieran Trippier.

Desde entonces, el Llorente atacante ha hecho el 'sorpasso' al pivote defensivo. Los números no engañan: diez goles y ocho asistencias en 52 encuentros, y cinco tantos solo en esta temporada que le convierten en el segundo goleador del equipo, solo por detrás del portugués Joao Félix (ocho) e igualado con el uruguayo Luis Suárez.

Esa transformación no solo se observa en la llamada de Luis Enrique Martínez para la Selección -"Tengo muchas ganas de verle y preguntarle dónde le gusta jugar", bromeó al llamarle por primera vez con 'la Roja'- sino en la percepción que el mercado futbolístico tiene sobre él.

Revalorizado y asentado en el Atlético, Marcos Llorente se perfila como titular en el derbi de este sábado contra el Real Madrid, el equipo que marcó su formación deportiva. Tanto su abuelo (Ramón Grosso) como su padre (Paco Llorente) conocieron el fútbol en los dos lados de la capital. El último eslabón de la saga familiar vive ahora su momento, una revalorización en rojiblanco inesperada.

LOS DATOS DE LA REVALORIZACIÓN DE MARCOS LLORENTE:

- Hasta su llegada al Atlético, Llorente había marcado dos goles en 77 partidos oficiales (39 con el Real Madrid y 38 con el Alavés). Desde que llegó al club rojiblanco lleva diez tantos y ocho asistencias en 52 encuentros.

- Es el segundo máximo goleador del Atlético esta temporada con cinco goles, solo por detrás del portugués Joao Félix (ocho).

- Internacional español absoluto por primera vez en su carrera, el 11 de noviembre ante Países Bajos (1-1). Jugó 18 minutos.