La millonaria oferta del Arsenal para convencer a Jovic

Luka Jovic tan solo ha contado con minutos como jugador del Real Madrid en 24 partidos oficiales, justo antes de que la pandemia de coronavirus obligara a suspender de forma temporal la temporada.

Pese a que podría haber contado con oportunidades en el regreso de LaLiga, el ex jugador del Eintracht Frankfurt se lesionó durante la cuarentena y todavía no ha podido volver a entrenar con el resto de sus compañeros.

Solo dos goles y otro par de asistencias se ven reflejados en las cifras del bosnio este curso, números muy pobres para lo que se esperaba de él. De ahí que la prensa ya hable de su posible salida del Santiago Bernabéu.

Hace unos meses ya se conoció que el Arsenal querría a Jovic si se va Aubameyang, un deseo del conjunto inglés que no ha desaparecido. De hecho, según asegura 'The Sun', el interés no ha hecho más que crecer.

Tanto que los 'gunners' estarían dispuestos a ofrecer diez millones de euros anuales de salario a Jovic para convencerlo de que acepte formar parte del conjunto inglés la próxima temporada.