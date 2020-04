Talleres ha tomado protagonismo en los últimos años, no solo por su rendimiento deportivo, sino por la intransigente postura de su dirigencia en AFA. En alguna ocasiones con apoyo y en otras en soledad, Andrés Fassi siempre da que hablar en sus apariciones públicas.

En esta ocasión, no ocultó sus pareceres acerca de la realidad del fútbol argentino. Retroceso y demagogia fueron las dos palabras con las que se refirió a las especulaciones que rodean al número de equipos de Primera División.

"Tenemos que volver a entrenar de manera urgente. Es fundamental que vuelva el fútbol. Es imposible que el fútbol este parado tres meses, es una gran pérdida. Contra River teníamos estipulado una recaudación de algo más de un millón de euros y no lo vamos a poder hacer", inició el mandatario.

"Se hizo costumbre que en las reuniones no se toquen estos temas y después llegamos a otras donde está todo orquestado y manejado. Me preocupa que se esté instalando el tema de que no haya descensos. Marcelo Tinelli me aseguró que esto no va a pasar. Yo invito a los colegas que podamos debatirlo en el seno interno”, expresó sobre los rumores que se expandieron la semana pasada.

Sobre los posibles cambios de formato, enunció un fuerte comentario: "No estoy de acuerdo, un torneo de 30 equipos sería retroceder diez años. Todos criticamos enormemente la actitud demagógica de haber llegado a 30 equipos, que realmente fue un bodrio organizativo. Para comprar los derechos, las empresas de afuera quieren un fútbol argentino serio".

En Córdoba han tomado medidas económicas para cubrir el sueldo de todos los empleados. Debido a que salarios de algunos jugadores se pagan en dólares, se ha abonado la mitad a los jugadores con nóminas de contrato más elevadas.

Por último, ratificó su postura con una frase contundente. "Hay dirigentes que reciben 100 y gastan 300. La miseria dirigencial no tiene que ver con el coronavirus", sentenció el presidente de Talleres