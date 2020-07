La MLS comunicó cero casos positivos de coronavirus tras 1.227 pruebas

Buenas noticias para la Major League Soccer. La organización comunicó este miércoles que no ha habido ningún caso de coronavirus tras realizar 1.227 test a los miembros de todas las franquicias e instituciones que intervienen en el torneo.

Las pruebas, realizadas entre el 12 y el 13 de julio, no arrojaron ningún caso positivo, por lo que se podrá seguir con total normalidad la segunda jornada del torneo MLS is Back, que comenzó esta semana con los New York City-Orlando (1-3) y Philadelphia Union-Inter Miami (2-1).

No obstante, sí que hubo un nuevo caso positivo en uno de los clubes que se retiraron del torneo precisamente por motivos sanitarios, aunque no se aclaró por privacidad si se dio en FC Dalas o en Nashville SC.

El MLS is Back se celebra estos días en el ESPN Wide Wolrd of Sports Comples de Orlando, Florida; ciudad donde también se realizará el regreso de la NBA de baloncesto.