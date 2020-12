La MLS, España o un club de Europa, opciones para Jesé

Rescindido del PSG seis meses antes de tiempo, Jesé Rodríguez, como apetecible agente libre, busca nuevo equipo en el mercado. Y aunque sobre la mesa había aparecido la mano del fútbol turco, en concreto la del Fenerbahçe, su agente, Ginés Meléndez, se apresuró a negar la mayor, aunque abrió su futuro a opciones variopintas.

"No es correcto. No he tenido ningún contacto con el Fenerbahçe, ni con ningún otro equipo turco", se apresuró a decir el apoderado, quien no obstante dio a entender que tienen bastante donde escoger para emprender una nueva etapa.

A pesar de que nos encontramos a punto de que se abra oficialmente el mercado de invierno, al estar en paro Jesé puede firmar cuando sea, de ahí que quieran tomar una decisión firme, sin equivocarse.

"Ahora estamos negociando con unos clubes por Jesé. Uno de ellos es de la MLS. Jugar en Estados Unidos es también una opción para él. Estoy hablando con clubes en España y uno más en un país de Europa", aseguró Ginés Meléndez.