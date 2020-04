La mofa de Carragher al Chelsea por el fichaje de Torres

Fernando Torres ha dejado huella en Anfield. Un ex compañero suyo, Jamie Carragher, habló de su venta al Chelsea y cómo el conjunto 'red' salió muy beneficiado por el precio pagado.

Carragher definió la venta de Torres como "un gol por toda la escuadra" al Chelsea. "No podía creerlo. Él era una sombra de lo que eran antes", explicó el ex jugador en 'Sky Sports'.

"Durante 18 meses en el Liverpool fue el mejor delantero del mundo, y creo que el bagaje historial contra el Chelsea era tan bueno que quedó en la mente de su dueño. De hecho, hizo lo mismo con Schevhenko", aseveró.

El ex jugador del Liverpool se mostró incrédulo con su venta en ese momento. "58 millones de euros era mucho dinero en aquella época y todos estábamos en estado de shock, no podíamos creer que hubiésemos obtenido 58 'kilos", confesó.

"La verdad es que fue una suerte para el Liverpool. Esa temporada jugamos contra el Chelsea y no estábamos muy bien, y Torres pasaba por un mal momento, pero les marcó dos goles y creo que fue entonces cuando se tomó la decisión. No me sorprendió en absoluto que no saliera bien", especificó.

Pero Carragher no solo cargó contra los 'blues', sino también contra el Liverpool. "Terminamos haciendo algo similar nosotros mismos al comprar a Andy Carroll por 35 millones, pero logramos sacar también a Luis Suárez", espetó.